Порошенко назвал условие, при котором отменит блокировку российских сайтов

Президент Петр Порошенко заявил, что решение о запрете российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и сервисы Яндекс и Mail.ru может быть отменено после прекращения российской агрессии.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

Такое заявление глава государства сделал после подписания соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС в Страсбурге.

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат оставит суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, представители соцсети ВКонтакте и сервиса "Яндекс- Украина" прокомментировали указ президента Петра Порошенко, согласно которому в Украине должен быть запрещен ряд российских ресурсов.

Online.ua

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