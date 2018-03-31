Порошенко назвал защитников "Северного потока-2" сообщниками России

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток- 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне", считает Президент Украины Петр Порошенко, передает Deutsche Welle.

Строительство "Северного потока-2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, заявил Порошенко в интервью немецкому СМИ.

С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" эту страну.. Для России "Северный поток- 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

В конце марта компания "Северный поток-2", учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка этого газопровода в немецкой экономической зоне. Петр Порошенко считает, что строительство трубопровода нарушает принципы Европейского энергетического союза. По словам украинского президента, Германия и северо- запад Европы станут более зависимыми от Москвы, а рынок альтернативной энергии потерпит убытки.

Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию, уверен украинский Президент.