Порошенко не допустит исключения из Трудового кодекса антидискриминационных норм, необходимых для безвиза с ЕС

Президент Петр Порошенко не допустит исключения из Трудового кодекса так называемых антидискриминационных норм, необходимых для получения Украиной безвиза.

Об этом заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным. Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - написал Цеголко.

Напомним, 15 марта на заседании комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения перед вторым чтением рассматривали проект Трудового кодекса. В проект была внесена поправка, в которой говорится о запрете любой дискриминации в целом. При этом было полностью убрано упоминание о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Отметим, что внесение в законодательство противодействия дискриминации по признаку сексуальной ориентации было одним из пунктов Плана действий по визовой либерализации, выполнение которого необходимо для введения безвизового режима между Украиной и ЕС.