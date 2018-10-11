Порошенко не исключает кадровых решений из-за ситуации под Ичней

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию со взрывами под Ичней (Черниговская область). Об этом Порошенко рассказал в ходе выступления перед участниками межнациональных военных учений "Чистое небо- 2018", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, главная версия произошедшего под Ичней - диверсия.

"Первые данные, как говорит следствие, отвергают халатность и основна версия - это диверсия. Это должно нас научить решительным действиям", - заявил Порошенко.

При этом, глава государства не исключил и кадровых изменений из-за ситуации под Ичней.

"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов. Но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Степан Полторак считает, что взрывы на военном арсенале в Черниговской области были атакой на хранилище.

Кроме того, Полторак заявлял, что на момент взрывов на военном арсенале в Черниговской области находилось 69,5 тыс. т боеприпасов.