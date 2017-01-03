Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа - Чалый

Президент Украины Петр Порошенко не поедет на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, на такие мероприятия приглашаются послы, а не главы государств.

Об этом сообщает 112.

"Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется. Поэтому вопрос, едет Президент Украины, не стоит так же, как и вопрос приезда других президентов. На сегодня такой формат не предусмотрен", - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 г.