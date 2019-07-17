Порошенко не пойдет в ГБР до выборов

Защита лидера Европейской солидарности заявляет, что до 21 июля тот часто находится за пределами Киева

Пятый президент и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко не придет в Государственное бюро расследований до досрочных выборов в Раду. Об этом сообщает его адвокат Игорь Головань, передает Украинская правда.

Защита Порошенко заявляет, что он не получал вызова на допрос в качестве свидетеля.

Там добавляют, что до 21 июля лидер партии "принимает активное участие в предвыборной кампании" и часто находится за пределами Киева.

Ранее экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что ГБР вызывает Порошенко на допрос на допрос по Кузне на Рыбальском.