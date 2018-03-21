Опять украинцы будут голосовать за «меньшее из зол».

Порошенко бесспорно имеет шанс на победу на следующих выборах. Стоит вспомнить позиции Кучмы перед переизбранием на второй срок. Они были не лучшими, но благодаря грамотной работе с оппонентами, хорошо продуманной пиар-кампании он победил.

Победа Порошенко зависит от структуры второго тура выборов. Априори считают, что в финал выйдут Порошенко и Тимошенко. Забывают о Бойко, который имеет прочную электоральную базу. У него больше возможностей консолидировать своих избирателей, чем действующему президенту.

На выборах Порошенко будет воевать с Тимошенко за постреволюционную нишу, а другие кандидаты растянут их избирателей. Бойко же способен консолидировать свой электорат, например, идеей примирения с Россией. Эта ниша пуста и конкурентов здесь Бойко не имеет. Если во второй тур выйдут Бойко и Порошенко, то сложится кардинально другая картина с соответствующими последствиями.

Но это будут не положительные выборы между качеством и программами кандидатов на должность. Это выборы вроде «меньшее из зол».То есть выберут того, кто будет меньше ассоциироваться с Россией или коррупцией. Действующий президент это тоже понимает. И его избирательная кампания строится не на положительных достижениях самого Порошенко, сколько акцентом на негативах своих оппонентов.

Порошенко не способен измениться, потому что нет на это времени. В обществе и среди общественного сектора существует инерция мысли. Даже если Порошенко сделает качественно позитивные шаги, то это мало что изменит.

Современный лидер, который сможет консолидировать все украинское общество, должен быть супергероем. Он не должен быть втянут в политические скандалы, не должен ассоциироваться с прежней властью. Этот «идеал» должен также отстаивать идеи, связанные с евроатлантическим выбором Украины. Имиджевые модели при этом могут быть разными. Например, имидж военного может быть эффективным.

Не верю в победу Порошенко, потому что ему еще надо продержаться до конца первого президентского срока. Комментировать «возможную будущую победу», трудно. Неизвестно, как Порошенко будет цементировать свою власть, с какими лозунгами пойдет на выборы. Думаю, закрепиться во власти ему могут помочь успехи в воплощении идеи евроатлантической интеграции. Что-то вроде «Сегодня Порошенко — завтра НАТО».



Если он продемонстрирует реальные достижения в этом направлении, то имеет реальный шанс на победу.