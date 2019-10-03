Порошенко не явился на допрос ГБР в деле об отпуске на Мальдивах

Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова сообщила на брифинге.

"Петра Порошенко сегодня вызвали в ГБР на 10.00 на допрос в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконной переправки через границу лиц с использованием заведомо поддельных документов", - заявила она.

Иванова отметила, что Порошенко на допрос не явился. "Есть определенный документ, который опубликован на одном из интернет-ресурсов, от адвоката с его позицией о том, что сегодня проходит заседание Верховной Рады Украины. Но, когда мы посылаем повестки, в том числе через аппарат Верховной Рады,

не можем предугадать, когда произойдет то или иное заседание. Но нас обвиняют, что это нами делается каким-то образом специально ...

Единственное, что в этой ситуации мы можем сделать, это направить повторную повестку через аппарат Верховной Рады", - сказала Иванова.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Государственное бюро расследований заявило об открытии уголовного производства в отношении возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов таможенной и пограничной служб по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что эти лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск не менее 500 тыс. долларов.

В пресс-службе тогдашнего президента сообщали, что Порошенко 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Также Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.