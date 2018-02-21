Порошенко не знает, где находится соглашение Януковича с оппозицией от февраля 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не располагает информацией, где находится оригинал соглашения между экс-президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции об урегулировании кризиса, заключенное в феврале 2014 года.

"Мне неизвестно, где находится это соглашение. Я его оригинала никогда не видел, не подписывал его и не могу его комментировать не потому, что не хочу, а потому что не видел", - сказал П.Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о государственной измене В.Януковича в Оболонском райсуде Киева в среду.

При этом он еще раз подчеркнул, что постановлением Верховной Рады о возложении обязанностей главы государства на спикера Верховной Рады Александра Турчинова не прекращались президентские полномочия В.Януковича.