Порошенко недоволен темпами расследования преступлений на Майдане

Преступления против участников Революции Достоинства не имеют срока давности, а преступники должны быть наказаны, подчеркнул глава государства

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в Киеве в воскресенье на церемонии открытия выставки "Переведи меня через Майдан", посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям, передает его пресс-служба.

"Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я решил принять участие в судебном процессе (о госизмене Януковича - ред.). Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что преступления против участников Революции Достоинства не имеют срока давности, а преступники должны быть наказаны.

"Я подчеркиваю, преступления против Майдана не имеют срока давности, а преступники перешагнули ту черту, за которой наступает проклятие, и это проклятие, говоря словами Мирослава Поповича: "Сильнее, чем суды, и сильнее, чем тюрьмы". И от него нигде не спрячешься, даже в России", - отметил глава государства.

Порошенко также отметил, что разделяет недовольство общества темпами расследования и скоростью судебных процессов.

"В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм... Нужно пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах", - подчеркнул глава государства.

Президент, кроме того, обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко:

"Конституция запрещает мне как Президенту вмешиваться в следствие, которое уже четыре года координирует целенаправленно созданный Департамент специальных расследований. Он несет всю полноту ответственности за эффективность этой работы. Я могу только попросить Юрия Витальевича проанализировать, чем еще мы можем помочь организационно Департаменту, чтобы у его руководства не было никаких оснований утверждать, что якобы ему способствуют недостаточно".