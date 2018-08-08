Порошенко никогда не сотрудничал с Манафортом, - АП

На Банковой опровергли слова Рика Гейтса

В Администрации президента Украины прокомментировали слова бывшего партнера Пола Манафорта Рика Гейтса о том, что Манафорт участвовал в президентской кампании Петра Порошенко.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с П. Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", -заявили в пресс-службе АПУ, сообщает РБК-Украина.

Отметим, вчера появилась информация, что бывший глава штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт якобы консультировал нынешнего президента Петра Порошенко.

Напомним, Фокус разбирался, как устроен мир лоббизма Пола Манафорта .