Порошенко о Мальдивах: Платил со своего банковского счета

Президент Петр Порошенко рассказал, что отправляясь на отдых на Мальдивах в январе 2018 года, пересекал границу под собственным именем, а сам отдых оплатил за собственные деньги. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве, отвечая на вопрос журналиста издания "Главком".

"Границу я пересекал под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников. Я поручил своей службе безопасности проверить это и получил подтверждение. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке", - заявил Порошенко.Президент также пообещал, что в течение трех с половиной недель будет опубликована декларация, в которой будет указана информация и о расходах отдых на Мальдивах. Глава государства также подчеркнул, что во время отдыха продолжал выполнять свои обязанности президента, как и функции главнокомандующего. "В начале января я свои обязанности никому не передоверял" - добавил Порошенко.