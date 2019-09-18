Порошенко о поджоге дома Гонтаревой: Портнов неоднократно ей угрожал

К поджогу расположенного в Киевской области дома бывшего председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть причастен бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

Такое мнение 18 сентября в Facebook выразил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"К поджогу дома госпожи Гонтаревой причастны заинтересованные лица по делу "ПриватБанка". Господин Портнов - человек, переполненный местью и стремлением реванша - неоднократно угрожал госпоже Гонтаревой", - написал он.

По словам экс-президента, "трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление".

"Это - огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии Международного валютного фонда, которая должна утвердить новую программу для Украины", - подчеркнул Порошенко.