Порошенко о сотрудничестве с США: летальная оружие - это только начало

Сотрудничество Украины с США в военной сфере будет только продолжаться. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

"Такой подход позволил нам выстроить надежные отношения с новой американской администрацией. Чего только стоит решение президента США предоставить Украине оборонительные летальные вооружения. И это только начало. Такое сотрудничество будет продолжено", - подчеркнул Президент.

Напомним, вслед за палатой представителей сенат США поддержал выделение 250 млн долл. США на политику безопасности помощь Украине со средствами на летальное оружие в законе о "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны". Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

Ранее Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin, в частности для Украины.