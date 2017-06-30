Порошенко о выборах в Украине: в 2019 году, как и по законодательству

До обозначенного законодательством 2019 года парламентских выборов в Украине не будет. Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Ассоциации городов Украины.

"Выборы, друзья, еще очень нескоро. Подчеркиваю: нескоро. Если кто-то хочет спросить, когда они будут - избирательный сезон начнется 2019 году, как и по законодательству", - сказал он.

Порошенко отметил, что специально сразу же после избрания президентом объявил досрочные парламентские выборы осенью 2014 года, а в 2015 году состоялись очередные местные выборы.

"Надо... дать возможность стране четыре года поработать без выборов, провести настоящие реформы. Так что вместо того, чтобы готовиться к одномоментным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию для развития собственных общин", - отметил президент.