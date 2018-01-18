Порошенко о законе по деоккупации: поддержана моя стратегия освобождения Донбасса

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку его законопроекта и отметил, что когда нужно, Верховная Рада умеет объединиться.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что депутаты, приняв закон о реинтеграции Донбасса, поддержали его стратегию освобождения оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт сегодня во Львове.

Порошенко выразил благодарность народным депутатам за поддержку его законопроекта о Донбассе: "Сегодня утром украинский парламент почти конституционным большинством в 280 голосов проголосовал закон о реинтеграции Донбасса. Поддержана моя президентская стратегия освобождения Донбасса, за что я очень благодарен всем парламентариям", - сказал он.

"Для меня это тоже очень важно, потому что это показывает, что когда нужно, наш парламент умеет объединиться и, несмотря на бурную критику закона, которая якобы звучала в последние дни со стороны оппозиционных фракций, голоса были отданы в поддержку данного законопроекта", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

16 января парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.