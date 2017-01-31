Порошенко об Авдеевке: Оккупанты стреляют Градами по гражданским

Президент Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу успокоить граждан. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. У них нет ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", - заявил президент.

Порошенко поручил заместителю главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что впервые за много дней оккупанты применили против мирного населения в Донбассе Грады. "Если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - подчеркнул президент.

"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями, а правительство предоставило генераторы. Также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения", - сказал глава государства.

Президент также поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

Особенно президент подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь защищая мир и покой украинских граждан.

30-го и 31-го января гибридные войска РФ из ствольной артиллерии и РСЗО Град нанесли удары по Авдеевке, находящейся под контролем ВСУ. В результате город остался без тепла, электричества и воды. На грани остановки крупнейший завод города - коксохим. Город под угрозой социально- экономической катастрофы. Тяжелые бои продолжаются на окраинах.