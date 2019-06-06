Порошенко об "украденной" речи Зеленского: Эти слова родились в моем офисе

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что произнесенная в Брюсселе действующим президентом Владимиром Зеленским речь родилась в его офисе. При этом он добавил, что очень ценит "один язык", на котором государство говорит о евроатлантической интеграции.

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во- вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС", - сказал Порошенко на брифинге. Однако добавил, что хотел бы услышать от действующего президента больше.

Также экс-глава Украины заявил, что полностью разделяет заявление об абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Среди прочего Порошенко отметил, что в Брюсселе надо было также обсудить энергетический, шенгенский, дигитальный союз и т.п.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил о том, что Зеленский сплагиатил в своей речи для брифинга в Брюсселе целый кусок текста из выступления Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". Цеголко понравилось, что Зеленский прислушался к идеям Порошенко. Тем не менее, он призвал нового президента нанять себе спичрайтера.

После этого в Администрации президента инициировали служебное расследование. Замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко заявил, что тезисы для брифинга готовили сотрудники МИД. В АП это расценили как "диверсию со стороны отдельных сотрудников МИД" и "сознательную провокацию со стороны команды Порошенко".