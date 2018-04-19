Порошенко: Объединенная украинская церковь может стать крупнейшей в мире

Объединенная Украинская православная церковь может стать крупнейшей в православном мире. Об этом, выступая в Верховной Раде в четверг, 19 апреля, заявил президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба в Twitter.

"Объединенная Украинская православная церковь может стать крупнейшей в православном мире. Об этой перспективе на текущей неделе я говорил с предстоятелями всех трех православных церквей Украины", - отметил глава государства.

Он также заверил, что в случае объединения поместная церковь не будет государственной.

"Единая православная поместная церковь не станет государственной. Все верующие имеют, и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", - пояснил Порошенко.

Он также особо отметил неприемлемость какого-либо насилия в межконфессиональных отношениях.

Напомним, в среду, 18 апреля, президент Петр Порошенко встретился с предстоятелями православных церквей Украины, где сообщил о своей встрече с Вселенским Патриархом, а также об обращении относительно предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии.