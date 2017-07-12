Порошенко обещал инициировать создание министерства ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание министерства по делам ветеранов. Об этом Порошенко заявил сегодня во время визита в Сумы.

"За два с половиной года в антитеррористической операции приняли участие 300 тысяч украинских воинов", - сказал президент.

Порошенко отметил, что хочет обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания Министерства ветеранов.

"Потому что именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников отечества", - сказал президент.

1 июля 2017 года журналист Виктор Трегубов сообщил, что в Украине планируют создать Министерство ветеранов, которое будет контролировать все ветеранские программы.