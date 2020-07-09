Порошенко обговорював з Байденом появу Манафорта у команді Трампа

Екс-президент України Петро Порошенко обговорював з колишнім віце- президентом США Джо Байденом керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пола Манафорта.

Про це свідчить запис відповідної розмови, оприлюднений народним депутатом Андрієм Деркачем на прес-конференції 9 липня.

За словами Порошенка, взяти радника Януковича в команду Трампа було поганою ідеєю: "І ще одна річ, лише як жарт. Ми опублікували документи колишньої Партії регіонів. Як я зрозумів, один із ключових радників пана Трампа, Пол Манафорт подав у відставку сьогодні... Як на мене, було поганою ідеєю взяти радника Януковича в команду Трампа".

Як пише УНІАН, Пола Манафорта посадили у в'язницю червні 2018-го. Його покарали позбавленням волі на 7,5 років за банківське і податкове шахрайство і змову проти США через його лобістську діяльність. Не маючи офіційного статусу лобіста він від 2006 року до майже 2018 говорив з представниками американської влади різних ступенів і ніколи не говорив, що за ці розмови бере грошову винагороду від іноземців. А саме від російського олігарха Олега Дерипаски і від уряду екс-президента України Віктора Януковича.

