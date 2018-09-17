Порошенко обозначил условия, при которых подпишет госбюджет-2019

Президент Украины Петр Порошенко одобрит проект госбюджета на 2019 год при условии, если в нем будет предусмотрено повышение уровня обеспечения украинских солдат не менее чем на 30%, повышение минимальной заработной платы до 4200 грн и сохранение ряда программ. Об этом рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

"Президент настаивает на том, что не подпишет бюджет на 2019 год, если в нем не будут указаны основные позиции - повышение уровня обеспечения украинского солдата не менее чем на 30%, повышение минимальной заработной платы до размера 4200 грн, сохранение дорожного фонда, социальных программ, которые были предусмотрены в предыдущем году", - сказала Луценко.

Сообщалось, что законопроект Кабмина зарегистрирован на сайте парламента под No9000 в субботу, 15 сентября. Днем ранее Кабмин утвердил и направил в ВР проект госбюджета на 2019 год. Проект госбюджета представят в ВР в пятницу - 21 сентября. Документ должен быть одобрен парламентскими комитетами, поддержан депутатами ВР и подписан президентом.

По материалам: УНИАН