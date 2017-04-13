Порошенко обратится с посланием к Раде в сентябре

Президент Украины Петр Порошенко обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде в сентябре 2017 года

"Послание планируется на осень, сентябрь", - сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в администрации президента Украины готовят ежегодное послание главы государства к Верховной Раде, оно отчасти будет основываться на анализе работы правительства.

"Его ежегодное послание будет сформировано, частично посвящено тому, как воплощаются реформы, инициированные на совете реформ президента", - сказала представитель президента.

Предыдущее послание Порошенко к Раде было в сентябре 2016 года.

Подробнее о тезисах президента в прошлогоднем послании читайте в материале ZN.UA "Послание Порошенко: Полярная звезда для Украины, охота на коррупционеров и "камень на сердце" из-за бедности украинцев"

По материалам: Интерфакс-Украина