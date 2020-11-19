Порошенко: Обшуки в музеї Революції гідності - однозначний символ реваншу

П'ятий президент України, народний депутат фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що зняття заочного арешту з екс- президента України Віктора Януковича та обшуки в музеї Революції гідності є однозначними символами реваншу.

"Подвиг Героїв Небесної сотні назавжди буде закарбований не лише в серцях українського народу, а й в українській історії. На цьому подвигу виховуватимуться покоління українців. І тому сьогодні наша команда, львівська команда на чолі з Олегом Синюткою, члени родин Герої Небесної сотні, перед якими український народ у боргу, тут для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. І це символ ставлення українців до подвигу Героїв Небесної сотні", - заявив Порошенко під час зустрічі з сім'ями загиблих учасників Революції гідності, повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

"Але сьогодні є й інший символ, який демонструє влада, той "подарунок", який вона приготувала для українців. Вона ігнорує досягнення Революції гідності, руйнує їх, намагається зруйнувати декомунізацію, руйнує люстрацію, імплементуючи в Офіс президента, у правоохоронні органи тих, хто п'ять років ховався за кордоном від українського правосуддя", - додав він.

Коментуючи обшуки, які відбулися вранці 19 листопада в музеї Революції гідності, Порошенко заявив, що влада "боїться ідей, які надихнули українців під час Революції гідності".

"Наша чинна влада ментально інша. Вони прийшли до свого розуміння Революції гідності у сценках "95 кварталу". Коли на Майдані вбивали людей - вони жартували з тим, що добре було б тих, хто постраждав, одягти у вовну, а поліції видати ебонітові палиці. Жартували над нашим суверенітетом і над нашою державою. І дуже добре, що наразі народ прозріває", - переконаний Порошенко.

Він наголосив, що ціль його команди - привести Україну до членства в Європейському Союзі та НАТО.

"І жодні відосики, жодні обшуки, жодні кримінальні справи, жодні знущання над членами родин Героїв Небесної сотні не зупинять цей наш рух", - зазначив нардеп.

"Від імені всієї нашої команди, від імені всіх українців, які поділяють наші цінності, хочу подякувати родинам Небесної сотні, хочу вшанувати пам'ять українських героїв, які віддали своє життя під час Революції гідності, пам'ять українських героїв, які віддали своє життя під час операції ООС. Незважаючи на те, влада не бажає відзначати День гідності та свободи, який був запроваджений моїм указом, - Україна та українці його відзначатимуть, і це золотими літерами залишиться історією України. Як ми подолаємо той реванш, ту зневагу до України, яку демонструє чинна влада - так ми подолаємо й агресора, і звільнимо українську землю. Справа, за яку віддали своє життя і Герої Небесної сотні, і наші воїни на фронті, точно приведе нас до перемоги", - додав він.

Як повідомлялося, прес-служба музею Революції гідності заявила про проведення обшуків уранці 19 листопада. Генеральний директор музею Ігор Пошивайло також повідомив, що слідчі поліції і СБУ провели обшуки у нього вдома.

"О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію щодо фінансово-господарської діяльності", - повідомив він.

Прес-служба поліції Києва повідомила, що обшуки проводилися на підставі постанови слідчого судді Голосіївського районного суду м. Київ у приміщеннях музею, компанії-підрядника та за місцями проживання відповідних посадових осіб із метою фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів і отримання інших доказів у кримінальному провадженні про розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об'єкта.

Джерело: https://eurosolidarity.org