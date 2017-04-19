Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО и реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию встретился с членами британского парламента и обсудил с ними вопросы украинско-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, П.Порошенко встретился с лидером фракции правящей Консервативной партии Дэвидом Лидингтоном, председателем "группы дружбы" в связях с Украиной в британском парламенте сэром Джеральдом Говартом и председателем комитета парламента в иностранных делах Криспином Блантом.

Стороны высоко оценили активный характер межпарламентского диалога между Украиной и Великобританией, в частности, контакты по линии двусторонних парламентских "групп дружбы". Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией комитета Палаты общин парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено укреплению межчеловеческих контактов между двумя государствами и изучению английского языка.

П.Порошенко призвал британских парламентариев либерализовать визовый режим для украинцев.