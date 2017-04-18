Порошенко обсудил с Эрдоганом дальнейшее сотрудничество после референдума в Турции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Руководители государств обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества после проведения в Турции референдума по расширению полномочий президента. Петр Порошенко также "отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны". Но не поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении пресс- службы президента Украины.

Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности развития ситуации в Сирии.

Кроме того, во время разговора гарант поблагодарил турецкого лидера за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

Ранее BBC сообщало, что оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума, в частности, из-за зачисления бюллетеней без специальных штампов. Поэтому она требует пересчета 60% бюллетеней. При этом, в турецком избиркоме настаивают, что бюллетени без штампов были выпущены ведомством и поэтому являются действительными.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.