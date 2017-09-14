Порошенко обсудил с Генсеком ОБСЕ размещение миротворцев в Донбассе

Подходы в размещении миротворческой миссии в Донбассе обсудил президент Украины Петр Порошенко с Генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Украины: "Петр Порошенко провел встречу с новым генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу".

Отмечается, что также обсуждалась ситуация в Донбассе и ход выполнения Минских соглашений.

Пресс-служба президента Украины: "Собеседники обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы миссии. Петр Порошенко обратился к генеральному секретарю с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ".

Репортер.dn.ua

http://reporter.dn.ua/