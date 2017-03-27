Порошенко обсудил с главами делегаций саммита ГУАМ создание центра Восточного партнерства по борьбе с киберпреступность

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главами делегаций государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), в ходе которой стороны обсудили координацию взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и киберпреступностью.

Как сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко принял премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, премьер-министра Молдовы Павла Филипа и вице-премьер-министра Азербайджана Исмета Дурсун оглы Абасова.

Глава Украинского государства высоко оценил результаты саммита глав правительств государств-членов ГУАМ в Киеве, "которые имеют весомое значение для запуска зоны свободной торговли ГУАМ".

По информации пресс-службы президента Украины, во время встречи отмечалась необходимость усиления сотрудничества с международными партнерами как предпосылка активизации экономического измерения в рамках ГУАМ.

"Стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности как в формате ГУАМ, так и Восточного партнерства. В частности, речь шла о создании Регионального центра Восточного партнерства по борьбе с киберпреступностью, а также координации взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом", - сказано в сообщении.

Участники встречи подтвердили солидарную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств-участниц ГУАМ.