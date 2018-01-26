Порошенко обсудил с главой Всемирного банка создание Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко 25 января встретился с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.

"Собеседники поддержали необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

Джим Йонг Ким и Порошенко также уделили отдельное внимание теме развития сельской медицины в Украине.

"Президент Всемирного банка заявил о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике", - уточнили в пресс-центре Порошенко.

Как сообщал NEWSONE, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

NewsOne

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