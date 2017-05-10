Порошенко обсудил с конгрессменами США усиление санкций против России

Президент Петр Порошенко на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США поблагодарил за мощную поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ", - говорится в сообщении.

Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации на Донбассе и провокации, и нарушения режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.

На встрече подчеркивалась необходимость сохранения и усиления международных санкций относительно РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент выразил надежду, что Конгресс США и в дальнейшем активно будет поддерживать Украину, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

В пресс-службе отмечают, что стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.

В состав американской делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.