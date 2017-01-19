Порошенко обсудил с Лагард реформы и сотрудничество с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Встреча состоялась во время работы Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, 19 января. В ней также принимали участие министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, сообщает пресс-служба главы государства.Глава МВФ назвала встречу, посвященную обсуждению украинских реформ, эффективной и продуктивной.

"Мы обсудили реформы и прогресс, который был достигнут под руководством Президента Петра Порошенко и его команды", - сообщила Лагард по итогам встречи с украинской делегацией.

Президент Порошенко, в свою очередь, выразил удовлетворение, что Украина успешно выполняет требования третьего Меморандума МВФ.

"Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", - подчеркнул глава государства.

Порошенко назвал сотрудничество с МВФ очень продуктивным, а также поблагодарил Лагард за последовательную поддержку Украины.

Как сообщалось, в Минфине рассчитывают, что заседание совета директоров МВФ по вопросу предоставления Украине очередного транша кредита в рамках программы EFF может состояться в конце января, а Украина может получить четвертый транш - в феврале.

Напомним, по итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в Фонде приняли решение, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша - 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на 1 млрд долларов.