Порошенко обсудил с Меркель попытку наступления боевиков на Светлодарской дуге

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель попытку наступления боевиков на Светлодарской дуге в Донецкой области, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

"Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников", - сказано в сообщении.

Также Меркель "подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима".

Ситуация на Светлодарской дуге вблизи Дебальцево Донецкой области обострилась 18 декабря 2016 года. "Противник осуществил попытку захватить два опорных пункта в районе населенного пункта Луганское. Подразделения Вооруженных сил Украины приняли бой, во время которого перехватили инициативу, нанесли противнику потери и заставили его отступить", - заявлял начальник Оперативного объединенного штаба ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский.