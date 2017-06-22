Порошенко обсудил с Меркель продлении санкций против России

Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель обострение ситуации на Донбассе и продление ЕС санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передает "Слово и Дело".

"Во время рабочей поездки в Брюссель (Бельгия) Президент Петр Порошенко провел ряд встреч с лидерами Евросоюза и обсудил с ними среди прочего вопрос о продлении санкций против России до полного выполнения ею "минских договоренностей", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что в последнее время ситуация на Донбассе обострилась: представители специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергаются атакам, участились случаи атак гражданских объектов.

"Президент отметил, что этот вопрос обсуждался с Президентом Европейского Совета, лидерами европейских государств - членов Европейской народной партии, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидерами Испании, Хорватии и других стран", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров Порошенко сообщил, что позиция ЕС - это сохранение санкций против России.

"Сегодня состоится заседание Совета Европейского Союза, где будут приняты решения о продлении санкций против Российской Федерации до полной имплементации "минских соглашений", в том числе и их компонента по безопасности", - сказано в сообщении.

Порошенко также акцентировал, что традиционно санкции продлевают на полгода, что, по его мнению, позволит России вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников и сотрудничать с миссией ОБСЕ. Глава государства добавил, что данное решение является сильной мотивацией для возвращения России к конструктивным переговорам и обеспечения выполнение пунктов по безопасности "минских договоренностей".

Ранее Порошенко заявил, что менять Минский и Нормандский форматы нет необходимости.

Слово і Діло

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