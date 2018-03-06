Порошенко обсудил с Пенсом антикоррупционный суд и военную помощь США Украине

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 6 марта, провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, посвященный украинским реформам и отражению российской военной агрессии в Донбассе, сообщает пресс- служба главы государства.

Пенс заверил Порошенко, что США будут поддерживать территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, а также проведение необходимых реформ. Особое внимание американский вице-президент уделил созданию антикоррупционного суда.

Порошенко, в свою очередь, проинформировал собеседника о ситуации в Донбассе, указав на необходимость сохранения санкционного давления на Кремль. Пенс отметил, что санкции необходимо сохранять до выполнения Россией Минских договоренностей и деоккупации Крыма. Украинский президент поблагодарил США и президента Дональда Трампа за решение продлить санкции против РФ еще на год.

Собеседники также обсудили перспективы размещения международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

Порошенко выразил благодарность за американскую военную помощь Украине, в частности, за одобрение поставок летальных вооружений.

Порошенко и Пенс коснулись вопросов углубления сотрудничества между странами, а также согласовали график контактов на наивысшем уровне.

Как сообщалось, 21 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп санкционировал поставку в Украину партии снайперских винтовок M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.

В марте Госдепартамент одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов.