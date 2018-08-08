Порошенко обсудил с Помпео противодействие российской агрессии и реализацию реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел телефоный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео, сообщает пресс-служба украинского гаранта.

Стороны обсудили противодействие российской агрессии в Украине, пути деоккупации украинского Крыма, освобождение заложников Кремля и реализацию реформ в Украине.

В частности, скоординировали подходы к дальнейшему противодействию гибридной и военной агрессии РФ и восстановлению территориальной целостности Украины с учетом последних контактов лидеров Украины и США.

В свою очередь Порошенко поблагодарил Помпео за "Крымскую декларацию", в которой подчеркивается непризнание Соединенными Штатами аннексии украинского полуострова Россией. В этой связи стороны обсудили важность перехода от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма.

Госсекретарь США также отметил тот факт, что санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока страна-оккупант не откажется от своей агрессивной политики и не восстановит суверенитет и территориальная целостность Украины, включительно с Крымом. А любые попытки РФ обострить ситуацию приведут к их усилению.

Кроме того, стороны обсудили координацию действийотносительно продвижения инициативы размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. В том числе на неподконтрольном Украине участке границы с Россией.

Уделили внимание и незаконно удерживаемым в РФ и на оккупированных ею территориях украинским политзаключенным. "Мы должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день", - отметил Петр Порошенко.

Госсекретарь США и президент Украины подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона по вызовам безопасности, возникающим в результате реализации российского проекта "Северный поток-2".

В свою очередь Помпео приветствовал начало создания в Украине Антикоррупционного суда и коснулся вопроса реализации в стране реформ, в том числе в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Стороны также обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами в сфере безопасности и обороны.

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки". Руководители МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО. В повестке дня были также вопросы безопасности и освобождения украинских заложников в Донбассе, а также политзаключенных, которых удерживают на территории РФ и в аннексированном Крыму.