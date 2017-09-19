Порошенко обсудил с президентом Финляндии вопрос о миротворцах ООН на Донбассе

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо и обсудил с ним стратегию де-оккупацию Крыма и размещение миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на сайт администрации Президента Украины.

Сообщается, что собеседники обсудили пути усиления украинско-финляндского двустороннего взаимодействия. Глава государства поздравил намерения финляндской бизнес делегации осуществить в ближайшее время визит в Украину.

Президент выразил благодарность финляндской стороне за поддержку проектов в нашем государстве в образовательной и энергетической отраслях.

Отмечается, что Петр Порошенко проинформировал финского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей. А также очертил видение стратегии де-оккупации Крыма.

Стороны также скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Президент Украины отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта Северный поток-2.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Нью-Йорке проведет встречу с руководителями Австрии, Польши, Словакии, Болгарии, а также комиссаром Евросоюза по внешней политике Могерини.