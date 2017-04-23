Порошенко обсудил с Тиллерсоном размещение миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего трагического инцидента в Луганской области, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в "Нормандском формате " 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержку нашего государства на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности. Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.

Сегодня, 23 апреля, в Луганской области в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на мине погиб сотрудник миссии, еще двое человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибшего на Донбассе представителя миссии ОБСЕ. Он также подчеркнул, что это преступление должно быть расследовано, а виновные наказаны.

В результате подрыва автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области погиб гражданин США, а граждане Германии и Чехии были доставлены в больницу Луганска для дополнительного обследования. Министерство иностранных дел Украины расценивает подрыв автомобиля патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области как подтверждение попыток властей России и подконтрольных ей боевиков запугать наблюдателей ОБСЕ.