Порошенко обсудит с G7 санкции против России еще до саммита

Президент Петр Порошенко намерен в ближайшее время провести консультации с лидерами стран "большой семерки" перед началом саммита G7 26 мая

Таким образом уже 20 мая он поедет в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель, сообщает администрация президента.

Глава государства отметил, что эти переговоры будут достаточно продолжительными и содержательными, а также напомнил, что Меркель также проведет встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, с обеими этими странами ведутся консультации.

"Мы будем очень тщательно обсуждать вопрос о координации наших действий", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что в его графике запланированы встречи и телефонные разговоры с другими лидерами стран G7 "для того, чтобы качественно подготовиться к Саммиту на высшем уровне".

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций (против России, - ред.) не на шесть, а на 12 месяцев. Мы будем предпринимать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", - подытожил Порошенко.