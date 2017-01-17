Порошенко обсудит с Трампом кредитные гарантии для Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал в Давосе, что собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

По словам президента, на встрече будет, в том числе обсуждаться вопрос кредитных гарантий, которые Штаты могут предоставить Украине в этом году.

Ранее в Давосе о такой возможности сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Порошенко в Давосе встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Китайский лидер подчеркнул, что КНР поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также евроатлантический выбор украинского народа. Главы государств договорились в 2017 году активизировать политический диалог на высшем уровне и провести заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.