Порошенко объяснил, почему место Януковича занял Турчинов

Президент Петр Порошенко во время допроса рассказал, что самоустранение Януковича стало причиной принятия Радой решения о возложении обязанностей президента на Турчинова.

Полномочия экс-президента Виктора Януковича не были досрочно прекращены в феврале 2014 года, а возложены на тогдашнего главу Верховной Рады Александра Турчинова в связи с самоустранением Януковича. Об этом во время допроса по видеосвязи в Оболонском райсуде Киева заявил президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мне не известно решение Верховной Рады о прекращении полномочий президента Януковича. Мне известно, что в связи с самоустранением Януковича обязанности президента были возложены на главу Верховной Рады (Турчинова - ред.)", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

При этом президент подчеркнул, что обстоятельства самоустранения Януковича должен изучить и установить суд.

"Я бы не хотел трактовать Конституцию и давать юридические разъяснения", - сказал Порошенко и добавил, что ему не известно о каких-либо обращениях в Конституционный суд по этому вопросу.

Напомним, президент Петр Порошенко во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, рассказал о своей поездке в Крым 27 февраля 2014 года для урегулирования ситуации на полуострове.