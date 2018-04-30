Порошенко объявил о завершении АТО и начале операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей

Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Петр Порошенко объявил о переходе от формата антитеррористической операции к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"С сегодняшнего дня, 30 апреля, 2018 года, антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства… АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли, при чем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма", - сказал верховный главнокомандующий в понедельник за заседании военного руководства страны, которое транслировали украинские телеканалы.

Он подчеркнул, что АТО за 4 года выполнила свои задачи в условиях действий подготовленных и поддерживаемых Россией террористов на Донбассе и когда предыдущей украинской властью фактически были развалены ее вооруженные силы.

По словам П.Порошенко, что уже в 2014 г. АТО фактически перешло в противостояние агрессии со стороны России.

В 2017 году мир признал факт российской агрессии, что дало возможность Украине законодательно уточнить стратегические задачи и правовые основы борьбы против агрессии и принятия закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Президент подписал соответствующий указ непосредственно в ходе заседания.

"Этим указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об отмене формата широкомасштабной антитеррористической операции, которая была введена в 2014 году. АТО закончено", - прокомментировал глава государства.

При этом П.Порошенко добавил: "Хочу отдельно отметить, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях".

Президент подчеркнул, что освобождение Донбасса будет осуществляться политико-дипломатическим путем, но в случае необходимости будет открываться огонь.

"Еще раз подчеркиваю: Освобождение Донбасса предусматривается политико-дипломатическим путем. Принуждение России выполнить минские договоренности. Обеспечение в первую очередь реализации безопасностного пакета минских соглашений включительно с гарантированным режимом прекращения огня, отведением желательно на территорию РФ артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, запрещенных минскими соглашениями. Украинские дипломаты и я, как президент, сделают все возможное, чтобы обеспечить введение формата миротворцев, которые усилят безопасностный контингент и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни. Но если враг перейдет в широкомасштабное наступление, на вас ложится ответственность обеспечения отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РФ и готовность принять участие в стратегической оборонной операции, план которой утвержден", - сказа П. Порошенко.

П.Порошенко передал полномочия руководства операцией объединенных сил назначенному 16 марта 2018 командующим Объединенных сил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.

Президент также подписал приказ, которым операция объединенных сил начинается с 14.00 в понедельник, 30 апреля.

Он также поручил начальнику Генштаба Виктору Муженко "обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами Вооруженных сил Украины, других составных сил обороны, привлеченных к проведению операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и обеспечить их абсолютно эффективную жесткую координацию".

П.Порошенко также отметил, что в случае обострения обстановки необходимо привлекать в состав объединенных сил дополнительные силы и средства Вооруженных Сил Украины. Всех без исключения других силовых подразделений, других составных частей сектора обороны и безопасности.