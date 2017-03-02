Порошенко объявил траур из-за гибели шахтеров

Президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении всеукраинского траура в связи с гибелью шахтеров на шахте Степная во Львовской области.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Выражаю соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте во Львовской области. Подписал указ об объявлении всеукраинского траура", - сообщил Порошенко.

Висловлюю співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині.

Підписав Указ про оголошення всеукраїнської жалоби. Доручив Кабінету Міністрів України провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

Президент добавил, что поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий по обеспечению средствами и соблюдению норм безопасности.

Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО Львовуголь произошел взрыв. В результате погибли 8 шахтеров, судьба 20 горняков остается неизвестной.

На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняты на поверхность.