Порошенко одобрил изменения в назначение пособия после смерти военного

Президент Петр Порошенко подписал законопроект No6268-1 об изменениях в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу президента.

Указано, что реализация закона позволит усилить соцзащиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества, и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.

Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или которые погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Кроме того, расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военными и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Напомним, данный законопроект за основу нардепы одобрили в феврале, за него проголосовал 251 парламентарий.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Порошенко сообщил, что на фронте на востоке Украины с начала агрессии России погибли 2911 украинских военных.