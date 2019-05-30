Порошенко официально вступил в партию "Европейская солидарность"

Пятый президент Украины Петр Порошенко официально присоединился к партии "Европейская солидарность". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Присоединился к нашей партии Европейская Солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - сообщил Порошенко.

Напоминаем, "Европейская солидарность" - новое название партии "Блок Петра Порошенко", которая объявила о смене названия 24 мая. Партия уже заявила о своих намерениях принять участие в досрочных парламентских выборах в июле. Руководителем избирательного штаба партии стал Сергей Березенко.