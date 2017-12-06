Порошенко оказался в сложном положении из-за Саакашвили - FT

Экс-президент Грузии и лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заверил, что не собирается сдаваться правоохранителям Украины, которые вчера пытались его задержать. Об этом он сказал, перед толпой у Верховной Рады.

Как сообщает Financial Times украинский президент Петр Порошенко только сегодня наконец нарушил свое длительное молчание и высказался о ситуации вокруг Саакашвили после регулярных призывов к "импичменту".

"Порошенко оказался перед сложным балансом. Он пытается устранить Саакашвили, но при этом не хочет давать разочарованным избирателям повод присоединиться к протестам", - пишет издание.

Сегодня, комментируя неудачную попытку задержания экс-губернатора Одесской ОГА, Порошенко назвал сторонников Саакашвили профинансированной из Москвы гоп-компанией. Президент отметил действия украинских правоохранителей, которые не поддались на провокации и добавил, что на их терпеливость организаторы акций, как следует из перехваченных разговоров, даже в Москву жаловались.

5 декабря Михеила Саакашвили задержали на крыше дома на улице Костельной в Киеве. Сторонники Саакашвили заблокировали автомобиль с ним на улице Трехсвятительской. Позже они взломали дверь в микроавтобусе и освободили политика.

Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, Михеил Саакашвили вступил в сговор с олигархом-беглецом Сергеем Курченко и за его деньги организовывал ряд акций в Украине, целью которых было дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, речь идет о не менее чем 500 тыс. долларов.