Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО - перспектива не 2018 года

Членство Украины в Евросоюзе и вступление в НАТО остается стратегической целью страны, но это перспектива не 2018 года, отмечает президент Петр Порошенко.

В статье для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир" Порошенко пишет о том, что он твердо убежден в реалистичности вступления Украины в ЕС и Североатлантический Альянс.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС является "дорожной картой дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

Кроме того, президент напомнил, что дальнейшими промежуточными шагами Украины являются ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку.

"Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - добавил глава Украины.

Ранее директор по внешней политике Центра европейских реформ Иан Бонд на страницах EUObserver писал о том, что даже если вопрос членства сейчас не актуален, Евросоюз все равно может многое сделать для поддержки стабильности и процветания соседей. Так, ЕС стоит увеличить политические контакты с Украиной, Грузией и Молдовой, чтобы заверить их, что они до сих пор на европейском радаре.

В практическом смысле ЕС стоит начать планировать свои будущие отношения с тремя проевропейскими странами после имплементации соглашений об ассоциации. Организация должна подумать о том, как открыть свои рынки товаров и услуг для этих стран.

По материалам: Новое время