Порошенко отправился с рабочим визитом в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко 22-23 сентября осуществит рабочий визит в Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированные встречи Президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины.

Программой визита запланирована также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.