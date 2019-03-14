Президент Украины Петр Порошенко отправляется в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления по случаю Дня украинского добровольца сегодня в Киеве.

"Сейчас отсюда я лечу на фронт, чтобы также посетить наших добровольцев", - сказал он.

Порошенко добавил, что "добровольцами для меня являются батальон (Национальной гвардии Украины - УНИАН) имени Кульчицкого, все, кто из сотен "Самообороны Майдана", не дожидаясь призывов, встал на защиту Украины, те, кто шел в военкоматы в 2014 году, те, кто попросил перевести их на линию фронта из тыловых подразделений, те, кто сделал шаг вперед, когда командир спрашивал, кто встанет на защиту Донецкого аэропорта".

По словам главы государства, абсолютное большинство украинцев в качестве волонтеров поддержали добровольческое движение Украины.