Порошенко ответил отказом в петиции о разблокировании "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о разблокировке "ВКонтакте", опубликованном на его официальном сайте.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным", - отмечается в сообщении.

По словам украинского лидера, данная социальная сеть "широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

Порошенко также добавил, что блокировка "ВКонтакте" защищает украинцев от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти".

Напомним, 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр"