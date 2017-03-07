Порошенко ожидает, что решение суда ООН остановит поставки оружия из РФ

Президент Петр Порошенко ожидает, что Международный суд ООН вынесет такое решение, которое остановит поставки оружия на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом он написал во вторник утром у себя в Facebook.

"Мы ожидаем решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско- российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар", - написал президент.

Как известно, в МИД также заявили, что украинская сторона ожидает принятия Международным судом ООН решения, которое бы удовлетворило исковые требования о введении временных мер в рамках дела Украины против России для привлечения РФ к ответственности за акты терроризма и дискриминации.

Международный Суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ о финансировании терроризма и о дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.